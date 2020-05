Agira e i festeggiamenti per il Patrono: "Non è prevista alcuna processione"

In riferimento ai festeggiamenti per il Santo Patrono di Agira, il parroco Giuseppe La Giusa ha precisato in una nota che "come previsto dal decreto Conte non è prevista alcuna processione ma delle semplici celebrazioni delle Sante Messe".

"Pertanto - continua La Giusa - se le celebrazioni erano moltiplicate il motivo era quello scritto sul protocollo circa la ripresa delle celebrazioni dove si consiglia di incrementare il numero per evitare l'assembramento. Infatti, tutto è in regola in chiesa secondo le normative del decreto e quindi del distanziamento sociale. Avevo optato con l'associazione maschile di s. Filippo e il comitato per una messa all'aperto e una all'interno con le dovute autorizzazioni per facilitare il tutto".

"La chiesa ci tiene alla salute e salvaguardia dei fedeli. Dichiaro inoltre che l'ultimo funerale in chiesa è stato celebrato il 7 marzo e che il decreto Conte è stato emanato il 9 marzo. Difatti come prevede il decreto Conte dobbiamo presentare ai fedeli le disposizioni e i numeri di posti disponibili ma questo non vuol dire che ad ogni messa ci siano 140 persone ma si indicano solo i posti disponibili. Per quanto riguarda la Benedizione con la reliquia del Santo a conclusione della celebrazione non capisco il perché debba spaventare. Non siamo degli sprovveduti ma avevamo organizzato tutto con le forze dell'ordine, volontari parrocchiali, associazione maschile di S. Filippo, comitato, AVULSS e l'ONVGI sezione di Agira. La chiesa è molto grande, sempre areata con le porte aperte e continuamente santificata".

© Riproduzione riservata