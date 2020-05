Asp di Enna, 13 milioni stanziati per l'ospedale Basilotta di Nicosia

I 13,5 milioni di euro stanziati per il «Basilotta» di Nicosia saranno investiti per il potenziamento dell’ospedale. A decidere gli interventi sarà un gruppo di lavoro di cui faranno parte la direzione dell’Asp di Enna, gli ex primari del nosocomio cittadino e per la parte politica l’amministrazione comunale e i capigruppo in consiglio comunale.

Intanto i due concorsi per i posti di primario a Cardiologia e Ortopedia rimangono sospesi perché in tempi di Covid non è possibile organizzare la commissione d’esame per la quale almeno due metri devono arrivare da fuori Regione.

