Palermo-Catania, lavori allo svincolo di Dittaino: chiusure in vista, ecco il calendario

Da domani, venerdì 22 maggio, partiranno i lavori di pavimentazione di due rampe A partire da domani, venerdì 22 maggio, saranno avviati gli interventi di pavimentazione su due rampe dello svincolo di Dittaino, sull’autostrada Palermo-Catania.

Gli interventi si svolgeranno nella fascia oraria tra le 7 alle 18 e prevedono la chiusura alternata delle due rampe. In particolare, domani, venerdì 22 maggio, verrà chiusa al traffico la rampa di ingresso in autostrada in direzione Catania. Nella giornata di lunedì 25 maggio invece toccherà a quella di uscita dall’autostrada per i veicoli provenienti da Palermo.

Mercoledì 27 maggio invece saranno chiuse alternativamente entrambe le rampe per l’ultimazione delle attività. Lo svincolo alternativo sarà quello Agira.

© Riproduzione riservata