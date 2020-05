Incidente sulla Palermo-Catania, muore un ventisettenne di Agira

Un motociclista di 27 anni, Santo Macrì, originario di Enna, è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato sull'A19 allo svincolo di Agira (città dove risiedeva), dove il giovane, per ragioni da accertare, ha perso il controllo della sua Kawasaki.

Qualche giorno fa a morire, a Palermo, un altro ragazzo, “Peppe” Giannalìa, uno dei ragazzi coinvolti in un drammatico incidente stradale avvenuto tra venerdì e sabato nel quartiere Bonagia. Poco dopo la mezzanotte due scooter, con a bordo complessivamente tre ragazzi, si erano scontrati violentemente. Un impatto che si è rivelato fatale per il diciottenne il cui cuore ha smesso di battere al Policlinico, dove era stato ricoverato. Troppo gravi le ferite riportate nell'urto.

Le sue condizioni sono precipitate martedì. Il diciottenne era stato ricoverato insieme ad un suo amico diciassettenne, anche lui in gravi condizioni, al Civico. Lo schianto è avvenuto in viale Placido Rizzotto, con tanti i residenti scesi in strada per assistere a quanto accaduto, nonostante le restrizioni per l’emergenza coronavirus. Immediati i soccorsi delle ambulanze del 118. Due dei feriti hanno richiesto un intervento immediato e sono stati rianimati sul posto e poi intubati. Sono intervenuti anche i carabinieri e le pattuglie dell’Infortunistica stradale e la polizia municipale per eseguire i rilievi e comprendere la dinamica dell’incidente.

