Autobus, per 6 Comuni stop ai collegamenti per Enna

Da oggi niente collegamento pubblico da e per Enna per i comuni di Aidone, Barrafranca, Pietraperzia, Valguarnera, Villarosa, Villapriolo. Finisce, infatti, la scuola e con essa la possibilità di spostarsi in pullman fra i Comuni.

Un comunicato della Sais, la società che gestisce il servizio, afferma che non lo prevede il contratto che garantisce solo il trasporto scolastico.

«È stato riscontrato che il collegamento tra alcuni paesi della provincia di Enna (Aidone, Barrafranca, Pietraperzia, Valguarnera, Villarosa, Villapriolo) e tra gli stessi e il capoluogo, in periodo non scolastico (metà giugno/metà settembre), registra u n’esigua presenza di viaggiatori. Pertanto – spiega il responsabile della Sais Autolinee Antonio Graffagnini - tali linee, nel periodo non scolastico, non sono state inserite a contratto al fine di non penalizzare relazioni ritenute di maggiore gradimento da parte dei cittadini».

