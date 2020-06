Materiale inquinante in un cantiere edile a Pietraperzia, una denuncia

Ambiente: individuato cantiere edile inquinante nell'Ennese. Materiale di demolizione inquinante in un cantiere edile è stato scoperto a Pietraperzia dagli uomini della Tenenza della Guardia di finanza e del Distaccamento di Piazza Armerina del Corpo Forestale. Era a ridosso di un canale torrentizio, con grave rischio per le falde acquifere.

Il responsabile dell’impresa esecutrice dei lavori è stato segnalato alla procura di Enna, per gestione di rifiuti non autorizzata. Al responsabile dell’impresa sono state comunicate tutte le prescrizioni di natura tecnica ed amministrativa da adottare per la bonifica.

La corretta esecuzione di quanto prescritto dall’Arpa, insieme al pagamento di una sanzione amministrativa fino al massimo di 26 mila euro, ha permesso al responsabile di potere estinguere la violazione, lasciando bonificata l’area, ripristinando lo stato originario dei luoghi.

