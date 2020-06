Leonforte, autoemoteca raccoglie 18 sacche di sangue: prelievi per 5 donatori

Continua l'attività dei centri trasfusionali dell'azienda sanitaria provinciale di Enna con l'utilizzo delle autoemoteche acquisite di recente. A Leonforte, in piazza IV Novembre, domenica scorsa sono state raccolte 18 sacche di sangue ed effettuati prelievi per 5 possibili futuri donatori.

Sul campo, per l'occasione, il personale della medicina trasfusionale di Piazza Armerina, con Vincenzo Barbera, medico selezionatore, Roberta Grita, infermiere, e Paolo Mancuso, autista dell'autoemoteca "803".

Presenti anche Fabio Pedone, presidente dell'Avis provinciale e gran parte del direttivo della locale sezione di donatori. "L'iniziativa - si legge in una nota - è stata portata avanti dall'Avis di Enna in collaborazione con la locale sezione comunale ed è stata accolta positivamente dai cittadini leonfortesi".

"La fine dell'emergenza Covid - dicono gli operatori - permetterà l'utilizzo delle due autoemoteche nel territorio, in particolare nelle zone non dotate di centri di raccolta fissi, consentendo in tal modo di mantenere l'autosufficienza provinciale e contribuendo a quella della nostra regione, soprattutto in estate quando tutti sappiamo che le donazioni sono più ridotte".

L'organizzazione delle giornate di raccolta sangue nei territori e nelle città della provincia di Enna è coordinata dal Francesco Spedale, responsabile dei servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale di Enna.

