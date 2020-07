Piazza Armerina, insediata la commissione per il dissesto finanziario

Si è insediata al Comune di Piazza Armerina la commissione straordinaria di liquidazione che ha già pianificato il lavoro da fare per rimettere in sesto le finanze del Comune per il quale è stato dichiarato il dissesto finanziario. La Commissione, presieduta da Carmelo La Paglia, e composta da Liborio Nasca e Alessandro Virgara, era stata nominata con decreto del presidente della Repubblica, il 9 giugno scorso, dopo che a metà dello scorso mese di aprile il consiglio comunale aveva dichiarato il dissesto finanziario del Comune.

L'articolo di Cristina Puglisi nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE