Operazione "Ultra", il sindaco di Barrafranca contro le accuse: "Sono estraneo ai fatti"

L’operazione Ultra, del Ros, con i suoi 46 arresti e con la nuova decapitazione della cupola barrese con a capo il mai domo boss mafioso Raffaele Bevilacqua, sta facendo molto discutere come tanto fece discutere quando il boss, da poco uscito dal carcere, dove era ristretto al 41 bis, arrivò in città per il matrimonio del figlio Flavio Alberto, titolare in un bar a Barrafranca e anche lui arrestato mercoledì.

E a fare discutere è anche la posizione nell’inchiesta del sindaco di Barrafranca, Fabio Accardi che, accusato di tentata corruzione con l’aggravante mafiosa, dichiara: "Mi sento estraneo ai fatti che mi hanno attribuito".

L'articolo di Cristina Puglisi nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia

