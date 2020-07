Docente morta in una clinica di Catania, aperta un'inchiesta

Aperta un’inchiesta sulla morte di una docente di Nicosia, deceduta il 14 luglio in una clinica privata di Catania. A presentare un esposto sono stati i familiari di Giovanna Coltillaro, docente in pensione di 69 anni che si era ricoverata alla clinica Musumeci per sottoporsi ad alcuni accertamenti diagnostici e che il 14 mattina avrebbe dovuto essere dimessa.

Dopo l’esposto dei familiari, secondo i quali sono stati avvisati del decesso della congiunta senza alcuna comunicazione sull'improvviso malore che l’ha portata alla morte, il sostituto procuratore di Catania, Fabio Saponara, ha ordinato il sequestro della cartella clinica e della salma che è stata trasferita all’ospedale Cannizzaro di Catania per eseguire oggi pomeriggio l’autopsia. Con l’apertura del fascicolo di indagine è stato emesso un avviso di garanzia.

