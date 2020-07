Medicina ad Enna, parte la quarta facoltà della Sicilia

L’ultimo via libera è arrivato pochi giorni fa. Si tratta del giudizio dall’Anvur su alcuni aspetti della facoltà di Medicina dell’Università di Enna e segue l’assegnazione da parte del Miur di 99 posti per la Kore, nove dedicati agli stranieri extracomunitari. Il corso di laurea partirà ad ottobre. Un bel modo per festeggiare i 15 anni dell’Ateneo privato nato nel centro della Sicilia. A tirare le fila dell’operazione è il rettore Gianni Puglisi: «Non un fatto positivo solo per la Kore ma per l’intero sistema universitario siciliano ed un punto di sviluppo per l’Isola nel suo complesso».

Gli obiettivi sono ambiziosi: diventare un polo di eccellenza biomedica della Sicilia. A giorni il bando per il test per gli studenti con le prove previste per i primi giorni di ottobre e che saranno dislocate in diverse sedi di Italia e non solo ad Enna.

