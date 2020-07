Enna, sequestrata villa lussuosa a un imprenditore: "Era luogo di incontri di latitanti"

Sequestrato un patrimonio di oltre 600 mila euro da parte della guardia di finanza a Angelo Francese, di 82 anni, imprenditore originario di Valguarnera Caropepe (in provincia di Enna), ora emigrato negli Stati Uniti, coinvolto in numerose operazioni contro la criminalità organizzata ennese.

Indicato a Valguarnera come "il padrino," avrebbe destinato proventi di dubbia provenienza nell'acquisizione di beni immobili intestati a familiari estranei al contesto criminale al solo scopo di schermare la titolarità effettiva del patrimonio, dice la guardia di finanza. Tra le operazioni nelle quali è stato coinvolto quelle denominate "Corral" e "Valle del Dittaino", per aver favorito, tra l'altro, la latitanza di esponenti di spicco di cosa nostra di Giuseppe Madonia detto "Piddu" - capo della famiglia mafiosa di Caltanissetta - e Bernardo Provenzano, così come sostenuto da alcuni collaboratori di giustizia.

I militari hanno eseguito un decreto del Tribunale di Caltanissetta - Sezione Misure di Prevenzione. Le accuse di mafia da cui, per varie vicissitudini, in passato l'uomo è uscito indenne sono state ritenute sufficienti dai giudici della prevenzione per ravvisare la pericolosità sociale dell'anziano imprenditore, qualificata dall'appartenenza all'associazione mafiosa operante nel territorio di Valguarnera Caropepe e sottoposto nel 2003 alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Sono stati sequestrati cinque immobili e sette terreni tra Enna e Valguarnera, tra cui una lussuosa villa indicata da più collaboratori di giustizia come luogo di incontro di latitanti di elevato spessore criminale.

