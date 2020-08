Incendi, paura a Piazza Armerina: evacuate case, minacciato l'ospedale

Sono numerosi i fronti di incendio che stanno minacciando l’abitato di Piazza Armerina, con la città quasi circondata dai fronti, come anche numerose contrade di campagna e zone residenziali. Al momento si sta procedendo a fa allontanare i residenti da alcune abitazioni in contrada Candivia Cannata, ed è predisposto e pronto a scattare il piano di evacuazione per l’ospedale Chiello, alle cui spalle si trova uno dei fronti più estesi, anche se al momento ancora a distanza di sicurezza dal nosocomio.

E’ in corso un tavolo convocato dal prefetto di Enna Pirrera sull'emergenza che sta interessando la città dei mosaici, dove al momento stanno operando 5 mezzi aerei, coordinati dalla sala operativa regionale del Corpo forestale, e dove stanno arrivando anche un canadeir e un elicottero Prora.

In corso un intervento aereo anche sul monte Altesina in territorio di Nicosia (Enna), dove ieri un vastissimo incendio ha interessato la riserva. Le fiamme sono divampate per circa 20 ore, poi nella mattinata il fronte sembrava spento ma c'è stata una ripresa con un nuovo focolaio.

