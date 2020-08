Coronavirus, 15 positivi al centro migranti di Enna: la struttura rimane blindata

Salgono a 15 i positivi al centro di accoglienza migranti di Pergusa, a Enna. Ospiti e operatori erano stati sottoposti al tampone dopo che il 6 agosto un ospite che accusava lievi sintomi era stato ricoverato a Caltanissetta dove era stata accertata la positività al Covid 19.

Nella giornata di ieri erano arrivati i risultati con 6 positivi e 13 altri campioni che avevano dato esito incerto, per i quali erano stati disposti un secondo prelievo ed un nuovo test. Nove dei test ripetuti hanno dato esito positivo (non tutti i casi sono presenti nel bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute). Secondo quanto emerso, al momento, non ci sarebbero contagi tra gli operatori che rimangono in quarantena all’interno della struttura, dove sono stati isolati dagli altri migranti tutti quelli che sono risultati contagiati.

I migranti positivi al Covid farebbero parte di uno stesso gruppo proveniente dal Bangadesh trasferiti da Agrigento al centro di accoglienza ennese il 28 luglio per l’osservazione sanitaria, dopo essere risultati tutti negativi al tampone effettuato ad Agrigento.

Per sicurezza e per evitare allontanamenti la struttura è presidiata all’esterno dalle forze dell’ordine. Intanto a Nicosia fine della quarantena per una novantina di persone alle quali aveva partecipato un giovane risultato positivo al suo rientro in Germania. Tuttavia nel nucleo familiare del giovane sono stati accertati altri 3 casi positivi e sono state poste in quarantena una ventina di persone che con loro hanno avuto contatti. Il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli, su richiesta del Dipartimento prevenzione dell’Asp di Enna ha revocato gli spettacoli e le manifestazioni previste per questi giorni.

