Scoperto un laboratorio per la coltivazione della cannabis, denunciato un giovane di Leonforte

Un giovane di Leonforte, noto alle forze dell’ordine quale assuntore di sostanze stupefacenti, è stato denunciato dopo un controllo da parte della polizia di Enna.

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, nella camera da letto dell’uomo è stato trovato un involucro contenente circa 3 grammi di marijuana. I poliziotti hanno poi perlustrato e perquisito anche il terreno di pertinenza dell’abitazione, trovando tre piante di canapa indiana, coltivate in appositi vasi e dieci arbusti essiccati della stessa qualità che il giovane aveva estirpato qualche tempo addietro.

Attiguo al terreno è stato trovato un locale adibito a vero e proprio laboratorio per la coltivazione della cannabis, con tre fari di grosse dimensioni, ventilatore, timer e vasi per la coltivazione. Lo stupefacente trovato è stato sequestrato insieme a tutto il materiale utilizzato per la coltivazione. L'uomo è stato denunciato per coltivazione di canapa indiana.

