Enna, si è spento monsignor Petralia: oggi i funerali al Duomo

Si celebreranno oggi alle 15.30 al Duomo di Enna i funerali di monsignor Francesco Petralia, spentosi la sera di domenica scorsa a 95 anni.

Monsignor Petralia in città era una istituzione non solo per essere stato per 40 anni dal 1967 al 2017 parroco del Duomo e per diversi decenni vicario foraneo, ma soprattutto per il suo innato carisma, passando da momenti di severità ad altri di assoluta ironia.

