Coronavirus, a Enna test sierologici al personale scolastico fino al 21 settembre

Prosegue (ed è stata prorogata fino al 21 settembre) la campagna di screening, a cura dell’Asp di Enna, che prevede per tutti i lavoratori dell’istruzione la possibilità di effettuare, su base volontaria e in maniera totalmente gratuita, un test sierologico per individuare le persone che sono entrate in contatto con il virus, anche in assenza di sintomi.

Ad oggi sono stati eseguiti oltre 3.000 test sierologici sul personale, dagli insegnanti ai collaboratori scolastici, in due sole settimane arrivando a coprire quasi il 70% della popolazione interessata. Il referto viene consegnato dopo circa 15 minuti dall’esecuzione del test. In caso di positività, è necessario porsi da subito in isolamento fiduciario a domicilio in attesa dell’esito del tampone che sarà eseguito subito dopo.

"Determinante il lavoro svolto in collaborazione ai Medici di Medicina Generale, alle USCA ed al personale del Dipartimento di Prevenzione e delle Direzioni Scolastiche" ha detto il direttore generale Francesco Iudica, che plaude ai risultati raggiunti e indica "come solo la sinergia con tutti gli attori del territorio potrà essere vincente in questa dura e lunga battaglia contro il Covid-19".

