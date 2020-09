Enna, bonus cultura utilizzato per acquistare smartphone: 205 denunce

Con i 500 euro annuali del Bonus Cultura hanno comprato telefonini, tablet e personal computer. Le somme erogate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali dovevano servire, però, per acquistare libri, musica, biglietti per concerti, mostre e cinema. Così 205 neodiciottenni della provincia di Enna sono stati scoperti dalle Fiamme Gialle di Piazza Armerina a seguito di una indagine durata alcuni mesi.

Al centro della truffa, dell’ammontare di circa centomila euro, una società di Barrafranca, a cui i ragazzi, beneficiari del bonus cultura, si sono rivolti per spendere irregolarmente il loro voucher per apparecchi tecnologici, documentando fittiziamente una serie di acquisti di E-book.

Ai 205 utilizzatori del bonus, che hanno acquistato prodotti difformi da quelli ammessi al beneficio, sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 230 mila euro, mentre il legale rappresentante della società coinvolta è stato denunciato alla Procura per indebita percezione di contributi erogati a soggetti privati ai danni dello Stato.

