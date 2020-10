Disabile violentata a Troina, Locatelli (Lega): "Ergastolo per il mostro"

"Subito telecamere nelle strutture che ospitano anziani, disabili e bambini. Una ragazza con disabilità intellettiva di Enna è stata abusata da un operatore sanitario durante il lockdown. È inaccettabile! La ragazza, rimasta incinta, ora è stata allontanata dalla struttura. Per questo mostro disgustoso chiedo la galera a vita e nessuno sconto di pena. Dobbiamo agire subito perché fatti così gravi non si ripetano. La Lega da tempo ha presentato una legge per installare telecamere in tutte le strutture che ospitano disabili, anziani e bambini, ma questo governo l’ha bloccata. Per questo ho presentato un’interrogazione chiedendo al governo di dar seguito alla nostra Pdl affinchè situazioni tanto gravi come quella di Enna possano essere contrastate. Mi aspetto una risposta concreta. Abbiamo rinunciato a molte delle nostre libertà personali ed è vergognoso che non si abbia il coraggio di fare un passo fondamentale per tutelare la vita dei più fragili". Così la deputata Alessandra Locatelli, responsabile nazionale del Dipartimento Disabilità della Lega.

