Coronavirus, crescono i contagi nell'Ennese: positivo il sindaco di Regalbuto

Crescono i casi di coronavirus nell'Ennese. Anche il sindaco di Regalbuto, Francesco Bivona, è risultato positivo. A comunicarlo lo stesso primo cittadino sulla propria pagina Facebook.

"Purtroppo nella tarda mattina di oggi, l’Asp di Enna mi ha comunicato di essere positivo al Covid a seguito di un tampone eseguito, quasi per caso, domenica mattina - ha scritto Bivona -. Sono totalmente asintomatico ed è stata subito attivata la procedura come da protocolli dell’Asp. Per assoluta precauzione ho comunque disposto questa mattina la sanificazione di tutti i locali comunali con la contestuale chiusura dei locali al pubblico per il tempo della stessa".

"La situazione - ha aggiunto il sindaco - è monitorata direttamente dall’Asp che ci ha comunicato che al momento non c'è necessità di chiudere le scuole".

Nel resto della provincia intanto i casi di coronavirus sono nuovamente in ascesa, sulla scia degli aumenti nazionali. Tra le situazioni più difficili vi è il caso di Leonforte, dove ieri sera il sindaco Carmelo Barbera ha annunciato la positività di 12 persone, di cui sette adulti e cinque bambini di una scuola.

Si segnalano poi tre positivi nell'ex zona rossa di Agira. Uno dei tre positivi sarebbe asintomatico, mentre gli altri due avrebbero leggeri sintomi. Sette i positivi a Catenanuova, dove otto persone sono attualmente in quarantena, mentre sei positivi si registrano a Piazza Armerina, alcuni dei quali con sintomi, e uno a Barrafranca.

