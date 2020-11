Enna, all'Umberto I tamponi rapidi per gli ambulatori specialistici

Attivata da oggi la procedura dei tamponi rapidi per i cittadini che accedono agli ambulatori specialistici dell'Ospedale Umberto I di Enna. La misura, stabilita dall'Unità di Crisi Aziendale, si aggiunge all'insieme dei protocolli di sicurezza già seguiti, accesso controllato, controllo della temperatura, igienizzazione delle mani.

Oggi sono 69 i ricoverati per coronavirus presso l'ospedale Umberto I di Enna, di questi 5 sono in terapia intensiva. Gli altri: 52 si trovano nel reparto di Malattie Infettive, 10 nell'area semintensiva, e 2 in Ostetrici.

Il 13% dei pazienti proviene da comuni fuori provincia: 3 dalla provincia di Catania, 3 dalla provincia di Caltanissetta, 2 dalla provincia di Agrigento e un paziente è residente fuori Regione.

Dall'inizio di novembre sono 25 i pazienti dimessi e 8 le persone decedute.

