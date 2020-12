Palestra aperta a Piazza Armerina nonostante i divieti, multato il titolare

Una palestra aperta malgrado i divieti imposti dalla misure di contenimento del Covid-19, è stata scoperta dalla Guardia di finanza a Piazza Armerina.

Apparentemente era chiusa, ma i militari, accertato la costante presenza di auto nel parcheggio e che, nell’arco della giornata, le vetture si alternavano, dopo un appostamento hanno effettuato il controllo. All’interno, oltre al proprietario che svolge l’attività di personal trainer, erano presenti anche alcuni clienti che si stavano regolarmente allenando utilizzando le attrezzature della palestra.

Oltre alla sanzione amministrativa ai due sportivi presenti e al titolare, per quest’ultimo è scattata la segnalazione al prefetto per l’applicazione della sanzione accessoria che prevede la chiusura dell’attività per un periodo da 5 a 30 giorni, che scatta al termine delle misure restrittive attualmente in vigore per la pandemia.

