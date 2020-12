Enna, sabato e domenica proseguono gli screening anti-Covid

Anche nell’Ennese proseguono le attività di monitoraggio con i tamponi nell’ambito della strategia di contrasto alla diffusione dei contagi da Covid-19, a cura del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Enna.

Oggi e domani gli screening saranno eseguiti, tra le 9 e le 14, a Troina, in via Cristoforo Colombo, e Agira, in contrada Timpuna. Domenica a Valguarnera Caropepe, in via Mazzini 133; a Regalbuto, nella scuola media 'Gian Filippo Ingrassià, in via monsignor Piemonte.

