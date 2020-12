Coronavirus, meno casi nell'Ennese. Continuano gli screening: ecco dove

Buone notizie dagli screening di ieri sulla popolazione scolastica e buone notizie anche dai Comuni dove i casi continuano a diminuire e così la seconda ondata epidemica, che ha avuto il suo picco con oltre 1.100 casi, adesso si attesta nella sua fase calante, di casi ne conta ormai meno di 500. Il maggior numero di casi si registra ancora ad Enna città.

Anche oggi sarà giornata di screening, a Valguarnera e Regalbuto. Ad informare che il monitoraggio regionale, attraverso i tamponi antigenici rapidi, su popolazione «target» continuerà anche oggi, è il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna.

"Domenica 13 dicembre, dalle ore 9 alle ore 14, - spiega una nota dell'Asp - a Valguarnera Caropepe, in via Mazzini 133; a Regalbuto, nei locali della scuola media Gian Filippo Ingrassia, in via Monsignor Piemonte".

