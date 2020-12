Collegamenti con Enna, stop dei bus da 5 paesi

Sospensione dei trasporti pubblici da Aidone, Barrafranca, Pietraperzia Villarosa e Valguarnera, per Enna, dopo l’allarme lanciato da tre sigle sindacali si cerca una soluzione. Nel pomeriggio si terrà un incontro, in videoconferenza, promosso dal sindaco di Valguarnera Caropepe, Francesca Draià e a cui sono invitati oltre ai sindaci dei Comuni interessati dalla sospensione del servizio, il sindaco di Piazza Armerina, la Prefettura, la ex Provincia e i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Ugl.

Per conoscenza l’invito alla riunione è stato inviato anche alla Regione, al presidente e all’assessore ai Trasporti. «Su mia richiesta – conferma il sindaco Francesca Draià - ci sarà un confronto per discutere del problema del trasporto pubblico, a seguito della richiesta di Cgil, Cisl e Ugl. Mi sono sentita in dovere di affrontare il problema perché è impensabile la sospensione del servizio durante la sospensione dell’attività scolastica. Bisogna mettere la comunità ennese – aggiunge – nelle condizioni di potersi recare negli uffici e soprattutto in ospedale, ad Enna».

