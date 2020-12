Enna, bilancio positivo per l'unità di oncologia dell'Umberto I: "Cure garantite nel 2020"

Bilancio positivo nel 2020 per l'unità di oncologia "Maurizio Cammarata" dell'ospedale Umberto I di Enna. "Nell'anno della pandemia le nostre attività non hanno subito sostanziali rallentamenti o riduzioni - spiega l'oncologo Carlo Santangelo, direttore facente funzioni del reparto, coadiuvato coadiuvato dai medici Alessandra Cannizzaro, Rosalia Carroccio, Ernesto Vinci e dalla caposala Graziella Perricone -.Sono state consentite tutte le cure oncologiche, quelle correlate e la continuità delle cure".

I pazienti con chemioterapia endovenosa, negli undici mesi del 2020, sono stati 168, con in media sei cicli per ognuno, a fronte dei 176 del 2019. In lieve aumento, nel 2020, il numero dei pazienti trattati in ambulatorio con chemioterapia in somministrazione orale.

"Questa forma di trattamento assume oggi un maggior ruolo per la 'domiciliazione' delle cure oncologiche oltre che per una più alta 'umanizzazione' della cura, con maggiore coinvolgimento dei familiari e una più elevata compliance", evidenzia Santangelo. "La modesta flessione delle prestazioni in day service e day hospital, avuta nel 2020 - aggiunge - è tuttavia una riduzione programmata per evitare inutili affollamenti e assembramenti nei locali dedicati alle attività. Una riduzione riservata a prestazioni non urgenti e comunque differibili, operata nel rispetto delle tempistiche previste dalle maggiori linee guida nazionali e internazionali".

