Enna, contagiati da Covid in risalita "a causa di alcune feste private"

Sono rimasti solo una eccezione i zero contagi registrati sabato 26 dicembre perché già domenica il numero dei positivi al Covid, in territorio ennese, come risulta dal bollettino regionale, era di 62.

"Il numero è relativo a due punte di contagio che si registrano a Capizzi, che è fuori provincia ma appartiene alla nostra Asp e - spiega il direttore sanitario dell'Asp Emanuele Cassarà - a una decina di casi a Nicosia".

E questo nel giorno in cui è ripartita la speranza grazie al V-Day che ha fatto avviare, in contemporanea nell'intera Unione Europea, le vaccinazioni contro il Covid 19. Il primo a ricevere il vaccino è stato, per l'ennese, Renato Mancuso, presidente dell'ordine dei medici di domenica 27 dicembre, all'ospedale Civico di Palermo.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola, edizione di Enna

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE