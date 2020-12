Coronavirus, medici di Enna tra i primi vaccinati a Palermo

La campagna vaccinale anti Covid ha coinvolto anche i sanitari dell’ospedale Umberto I di Enna, che fa parte della rete dell’Azienda sanitaria provinciale.

Tra i primi operatori dell’Umberto I di Enna, che sono stati sottoposti a vaccinazione, al Policlinico di Palermo, ci sono, tra gli altri, i medici che si occupano da mesi di fronteggiare lemergenza sanitaria in corsia: Mauro Sapienza, primario di medicina interna in atto Covid, Luigi Guarneri, primario di malattie infettive, Fabrizio Pulvirenti, infettivologo del reparto, Renato Valenti, primario del pronto soccorso di Enna, Giorgio Pashalidis, giovane medico del reparto pneumologia semintensiva Covid.

Altri medici e infermieri saranno vaccinati in questi giorni. Tra i primi ad avere somministrato il vaccino, Renato Mancuso, presidente dell’ordine dei medici della provincia di Enna, che ha ringraziato pubblicamente i ricercatori e la comunità scientifica per avere messo a punto, in meno di un anno, il vaccino contro il Covid. ANSA.

