È la caposala del reparto Covid dell'ospedale Umberto I la prima vaccinata a Enna

Grazia Perricone, caposala del reparto Covid dell’ospedale Umberto I, è stata la prima operatrice sanitaria ad essere vaccinata oggi a Enna.

I vaccini, arrivati in mattinata, sono stati e saranno somministrati secondo il piano operativo aziendale. Grazia Perricone, impegnata in prima linea contro il Covid sin dal mese di marzo che ha segnato l’inizio della pandemia, ha affrontato con molta determinazione la vaccinazione, «è un atto doveroso - ha detto - fondamentale per lavorare e vivere in sicurezza».

