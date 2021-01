Enna, la raccolta differenziata ingrana: vicini al 60%

È del 59,02 la percentuale media annua di raccolta differenziata per il 2020 a Enna. Il servizio è gestito della società municipalizzata di raccolta rifiuti della Eco – Ennaservizi. Un dato ancora lontano da altri comuni della provincia dove ormai è stabilmente sopra il 70.

Ma rimane lo stesso un importante risultato se si considera che la raccolta differenziata nel capoluogo è iniziata di fatto solo dal 2018, chiuso con un poco più del 36 per cento mentre nel 2017 era inesistente. Rispetto al 2019 la percentuale si è innalzata di circa 5 punti visto che era stata del 54,69.

Per quanto riguarda invece l’anno appena concluso malgrado i problemi legati alla pandemia si è registrato lo stesso un trend di crescita quasi costante partendo dal 58,75 di gennaio. L’unica flessione a marzo quando in piena pandemia si è registrato il 54,95 per cento, ma per poi risalire al 59,46 ad aprile ed al 61 a maggio.

