Vaccino anti-Covid, da lunedì parte la somministrazione agli over 80 a Enna

L’Asp di Enna ha già ricevuto in poche ore oltre un centinaio di richieste per la campagna vaccinale anti Covid che partirà lunedì prossimo per gli anziani over 80, che nella provincia sono oltre 13mila. Per questa ragione, la decisione di attivare un canale unico preferenziale per l’accesso alla prenotazione da parte dell’utenza della fascia d’età interessata.

E’ stata prevista l’apertura straordinaria del call center domani dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17, che potrà essere contattato telefonando da telefono fisso al numero verde 800679977 o da telefono cellulare al numero 0935520810.

Nei prossimi giorni la prenotazione potrà avvenire solo tramite call canter dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 17. ANSA

