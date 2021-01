"Abusi sessuali sui ragazzi dell'oratorio": inchiesta su un prete e prof di religione ennese

Nei guai un parroco in provincia di Enna, accusato di abusi sessuali. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura nei suoi confronti, dopo un esposto ed alcune segnalazioni da parte di adolescenti che hanno denunciato presunti abusi sessuali da parte del sacerdote.

Sulla vicenda sono in corso indagini da parte degli investigatori della Squadra Mobile che avrebbero già raccolto alcune testimonianze.

Il parroco, che è anche insegnante di religione, avrebbe abusato dei ragazzi, quasi tutti minorenni, che erano impegnati nelle attività dell'oratorio. Altri religiosi sarebbero venuti a conoscenza dei presunti abusi, ma avrebbero taciuto. Episodi analoghi erano stati segnalati anche alla curia di Piazza Armerina, senza ottenere alcun provvedimento se non l'allontanamento momentaneo del sacerdote dalla parrocchia.

E in una nota diffusa dalla Diocesi, si precisa "che il vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, ogni qualvolta ha ricevuto notizia di eventuali delitti ha avviato i procedimenti previsti dalla normativa canonica". Inoltre si sottolinea che "il vescovo non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’Autorità giudiziaria in cui si informa di eventuali procedimenti penali a carico di chierici della diocesi". Monsignor Gisana, conclude la nota, "esprime piena fiducia nella magistratura e offre collaborazione per l’accertamento della verità dei fatti", nella eventualità che il caso sia di sua competenza.

