Asp Enna, screening per le scuole: 110 positivi su oltre 4mila tamponi

L’Asp di Enna ha effettuato lo screening sulla popolazione scolastica primaria e secondaria dei comuni del territorio per il riavvio della didattica in presenza. Su 4.148 test antigenici rapidi eseguiti sono stati riscontrati 110 positivi, pari al 2%.

I dati non includono i test del comune di Capizzi, in quanto lo screening in quell'area era indirizzato a tutti i residenti. Ai positivi al test antigenico è stato subito fatto il test molecolare. In attesa dei risultati, il test antigenico rapido è stato eseguito anche su tutti i familiari dei positivi.

Via libera, dunque, alla ripresa della didattica in presenza, ad eccezione dei comuni di Capizzi e Villarosa, in cui le percentuali di positivi a esame molecolare sono rispettivamente pari al 2,7% e all’1,3% della popolazione, indice di una circolazione del virus ancora rilevante. Ed anche a Valguamera e Enna, in cui le percentuali dei soggetti positivi al test antigenico rapido sono state pari al 2,7% e al 12% della popolazione scolastica sottopostasi a screening.

L’Asp di Enna ha pensato di estendere estendere lo screening per rendere il campione analizzato ancora più rappresentativo dell’intera popolazione scolastica.

«Per quanto riguarda gli esiti di Enna, lo scorso 17 gennaio - precisa l’Asp - sono stati eseguiti 731 test con 88 soggetti positivi. Il dato, che contrastava fin da subito con la situazione epidemiologica del Comune (prevalenza dello 0,2% della popolazione) è stato ritenuto non validabile, ma in attesa di un approfondimento è stato necessario procrastinare la ripresa della didattica in presenza. Per questo, si è provveduto immediatamente a intraprendere tutte le azioni atte alla verifica della conformità del kit utilizzato e a richiedere la conferma del tampone molecolare. I positivi confermati successivamente sono stati 3. Pertanto, per approfondire le criticità, è stato aperto il confronto con il centro regionale qualità laboratori per eventuali anomalie su cui porre attenzione», conclude la nota di Asp Enna.

