Enna, scuole materne a rischio chiusura dal prossimo anno: la rivolta dei sindacati

Sarà molto probabilmente lunedì prossimo la giornata decisiva in cui si conoscerà la decisione dell’amministrazione comunale se volere confermare o meno la chiusura delle scuole materne «Rodari» di Enna bassa e «Fontanazza» di Enna alta a partire dal prossimo anno scolastico.

Infatti per quella data i rappresentanti della Giunta Dipietro si sono presi l’impegno di dare una risposta ai rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Csa dopo il lungo confronto che si è tenuto ieri pomeriggio. Per l’amministrazione comunale erano presenti gli assessori alla Pubblica Istruzione Gabriella Motta ed alle Politiche sociali Giampiero Cortese insieme al dirigente del settore Paolo Puleo e al segretario generale Lucio Catania. Per le parti sociali i segretari delle sigle sindacali e le Rsu.

