Vaccini, dosi di richiamo a sanitari dell'Asp di Enna

Continuano le inoculazioni delle dosi di richiamo per i vaccinati contro il Covid-19 da parte di Asp Enna. A ricevere la prima dose sono stati 1.676 operatori sanitari, 90 tra medici di medicina generale e pediatri, 341 anziani in strutture di lungodegenza (case di riposo e Residenze sanitarie assistite), 178 operatori delle strutture di lungodegenza e 217 tra operatori attivi all’interno degli ospedali e altro personale individuato come target iniziale.

Il totale dei vaccinati è di 2.502 persone alle quali si sta somministrando il richiamo del vaccino secondo il calendario. Il personale sanitario cha ha aderito al vaccino è pari all’82% e crescerà con l’avvio futuro delle nuove vaccinazioni.

Tra i testimonial delle vaccinazioni, Alberto Murè, medico novantunenne, in passato direttore sanitario dell’ospedale 'Basilotta' di Nicosia. Murè, molto noto nell’Ennese, offre volontariamente sostegno agli anziani ospiti di una casa di riposo di Nicosia e anche durante le operazioni di vaccinazione ha dato il proprio contributo come medico, sostenendo gli anziani ospiti nella scelta di vaccinarsi o meno con le argomentazioni scientifiche opportune e ha vaccinato un’anziana di 104 anni.

