Enna, la Regione finanzia la manutenzione della caserma dei carabinieri

"Il Governo Musumeci ha messo al centro dei programmi di rilancio infrastrutturale anche il patrimonio pubblico utilizzato dalle Forze dell'ordine. Per la caserma di Aidone, nell'Ennese, arrivano dunque ben 544mila euro che serviranno per la manutenzione straordinaria dell'immobile, presidio di legalità strategico per il territorio".

Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito del finanziamento da 544.066,97 euro assegnato dalla giunta del presidente Nello Musumeci alla manutenzione straordinaria della caserma del Comune di Aidone, in provincia di Enna.

"Siamo convinti che la sicurezza dei cittadini venga garantita anche consentendo ai corpi dello Stato di operare contando su sedi confortevoli e funzionali. Ecco perché, attraverso l'ultima riprogrammazione dei Fondi Fsc 2014-2020, elaborata per recuperare e investire subito risorse rimaste inutilizzate, abbiamo previsto questo ed altri stanziamenti a favore di caserme come per Ravanusa e Isnello. La Regione si è così dotata di un Piano Caserme che porterà notevoli vantaggi per le Forze dell'ordine e i cittadini la cui domanda di sicurezza è sempre crescente

