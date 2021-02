Rifiuti: indagato il sindaco di Leonforte, è coordinatore di Fratelli d'Italia nell'ennese

È stato iscritto nel registro degli indagati il sindaco di Leonforte, Carmelo Barbera, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, per due assunzioni nell’abito del servizio di igiene ambientale. L’indagine, coordinata dalla Procura di Enna e svolta dalla Guardia di finanza, riguarda l’inserimento nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di Leonforte di due dipendenti provenienti dal settore tecnico amministrativo dell’ex Ato Ennaeuno, transitati alla Srr Enna. L’indagine è stata avviata nei mesi scorsi, dopo un esposto alla Procura con il quale si chiedeva di verificare la regolarità delle due assunzioni - una delle quali per livello di dirigenza, l’altra per un lavoratore successivamente al 2009 - entrambe ritenute nulle da una sentenza del tribunale di Enna.

Nel 2013 i commissari liquidatori dell’Ato Ennaeuno, oggi in procedura fallimentare, avevano assunto oltre 400 lavoratori con un contratto di cessione tra Ato e Sicilia Ambiente, società che aveva gestito il servizio. Per il tribunale di Enna la cessione era illegittima perchè aveva aggirato il divieto di concorsi e assunzioni per gli Ato e perchè l’azione dei commissari liquidatori avrebbe violato la legge regionale che nel 2010 ha espressamente vietato ai commissari liquidatori degli Ato di compiere atti di gestione, compresi quelli riguardanti il personale dopo il 30 settembre del 2012. La legge regionale ha stabilito anche che tutti gli atti posti in essere dai liquidatori oltre il termine di settembre 2012 sono nulli perchè i commissari non avevano più i poteri per compierli. Nel gennaio del 2014 l’assemblea dei sindaci dell’Ato Ennaeuno aveva anche votato per attivare l’azione di responsabilità nei confronti dei commissari liquidatori, proprio per il contratto con Sicilia Ambiente che aveva assorbito i lavoratori malgrado i divieti della legge, caricando l’Ato Ennaeuno dei relativi costi.

Ad oggi, tutto il personale proveniente da Sicilia Ambiente transitato all’Ato e poi alla Srr, è in servizio, e si tratta per la maggior parte di personale operativo addetto alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti. L’indagine della Procura di Enna sul Comune di Leonforte riguarda la regolarità dell’assunzione di due amministrativi, cioè se questa sia avvenuta o meno nel rispetto di graduatorie, punteggi e dei limiti di spesa, considerato che si tratta di costi che vengono inseriti nel Piano economico e, conseguentemente, in fattura per gli utenti. Secondo l’esposto le assunzioni dei due amministrativi non avrebbero rispettato le procedure previste. AGI

