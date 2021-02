Enna, dal 20 febbraio via ai primi vaccini per gli ultraottantenni

Il 20 febbraio iniziano le vaccinazioni degli ultra-ottantenni a Enna e provincia. A darne notizia è l'Asp di Enna. In soli tre giorni dall'avvio delle prenotazioni online, sono già migliaia gli anziani che si sono prenotati.

Intanto, prosegue la campagna di vaccinazione con la somministrazione della dose di richiamo per i vaccinati contro il Covid 19 e con l’inoculazione della prima dose alle residue categorie rientranti nella prima fascia di popolazione individuata. “Tutto il personale sanitario dell’Ospedale Umberto I di Enna ha ricevuto la seconda dose” sottolinea Natale La Grotteria, Data Manager della campagna vaccinale per l’ASP di Enna.

“Le persone vaccinate finora in provincia di Enna sono complessivamente 3150; conteggiando chi deve ricevere la seconda dose, il numero sale a 4332 vaccinati”.

Continuano nel frattempo a diminuire i ricoverati per Covid. In data odierna, i ricoverati presso l’Area delle Malattie Infettive sono 21, di cui 3 presso l’Ospedale di Leonforte; 8 presso la Semintensiva e un solo paziente è in Terapia Intensiva. I dimessi in totale, dagli inizi di novembre, sono 297; 62 le persone decedute.

E un’altra paziente ultracentenaria ha vinto la malattia da Coronavirus. Il dott. Luigi Guarneri, primario del Reparto Malattie Infettive dell'Umberto I, ha comunicato che è in atto la dimissione di una paziente di 103 anni che tornerà in giornata nel paese di provenienza.

