In giro durante il coprifuoco e con oltre 300 chiavi nell'auto, tre denunciati a Piazza Armerina

Fermati dai carabinieri di Piazza Armerina perché in circolazione dopo le 22, tre pregiudicati di Gela sono stati multati per la violazione delle misure anticovid e denunciati perché trovati in possesso di oltre 300 chiavi, presumibilmente utilizzate per furti ed effrazioni in abitazioni di campagna. La vettura è stata intercettata a tarda notte mente da Piazza Armerina si dirigeva verso la vicina Barrafranca.

Il conducente vedendo i militari, prima di fermarsi all’Alt, ha lanciato dal finestrino uno zaino, subito recuperato dai carabinieri, al cui interno sono state trovate oltre 300 chiavi per vari tipi e marche di serrature.

Nella zona recentemente sono stati segnalati numerosi furti, messi a segno soprattutto nelle ville e seconde case. Per due dei tre denunciati è scattata successivamente la segnalazione alla questura per l’emissione del foglio di via obbligatorio da tutto il territorio ennese.

© Riproduzione riservata