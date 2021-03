Asp Enna, somministrati 1400 vaccini in due giorni

Sono stati 1400 i vaccini somministrati nei centri vaccinali di Enna e provincia, sabato e domenica scorsi, ossia nella due giorni di apertura straordinaria degli hub regionali fino alle 22, consentendo agli aventi diritto di vaccinarsi con AstraZeneca anche senza prenotazione.

In particolare, l'iniziativa ha interessato operatori della scuola, delle Forze dell'Ordine e i cittadini appartenenti alla fascia di età 70/79 anni (esclusi i soggetti estremamente vulnerabili).

Nel dettaglio, sono state inoculate 822 dosi presso l’Ospedale di Enna (AstraZeneca 295, 1 Moderna e 526 Pfizer), un numero maggiore perchè è proprio qui che si è data la possibilità agli aventi diritto di vaccinarsi con Astrazeneca anche senza prenotazione. In provincia: 238 presso Il Centro di Piazza Armerina (40 AstraZeneca, 198 Pzifer); 50 a Leonforte (tutte AstraZeneca) e, infine, a Nicosia, i vaccinati hanno ricevuto in totale 290 dosi di cui 270 Pfizer e 20 AstraZeneca.

Per quanto riguarda i ricoverati in ospedale per coronavirus, sono 8 i pazienti Covid ricoverati presso il reparto di Malatte Infettive e un paziente (proveniente dalla provincia di Caltanissetta) presso il Reparto di Terapia Intensiva. Dagli inizi di novembre 2020, le persone decedute sono 71 e 348 i dimessi in totale.

© Riproduzione riservata