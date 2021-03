Arrestati per rissa e minacce a Piazza Armerina e Aidone, reddito di cittadinanza sospeso a 4 persone

I carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina hanno notificato a quattro persone, tre di Piazza Armerina e una di Aidone, il provvedimento di sospensione dell’erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza disposto dall’autorità giudiziaria di Enna.

I primi tre erano stati tratti in arresto dai militari della Stazione di Piazza Armerina lo scorso 9 marzo, a seguito della violenta rissa del 7 febbraio nei pressi di un bar del centro cittadino, davanti ad alcune famiglie con bambini che giocavano sulle giostre del vicino parco giochi. La quarta persona, residente ad Aidone, era stata arrestata lo scorso 11 marzo dai carabinieri intervenuti in pieno centro cittadino per fermare l’uomo, visibilmente ubriaco e armato di martello che minacciava i passanti.

Alla vista dei militari, si era scagliato contro, minacciandoli di morte e spintonandoli. Immediatamente bloccato, è stato arrestato con le accuse di violenza e minaccia a pubblico pensiero, resistenza e porto di oggetti atti ad offendere.

