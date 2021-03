L'ex Ciss di Pergusa diventerà centro di riabilitazione multidisciplinare

Un immobile costruito negli anni '50 e ristrutturato 17 anni fa dalla Regione che nella struttura ha speso oltre 11 milioni di euro: è l’ex Ciss di Pergusa, di proprietà del Comune di Enna che lo ha ceduto in comodato gratuito all’Asp di Enna, destinato a diventare un centro di riabilitazione multidisciplinare.

Lo annuncia il presidente del consiglio comunale di Enna, Paolo Gargaglione dopo una conferenza dei capigruppo alla quale ha partecipato anche l'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza. L’immobile, lo scorso anno sarebbe dovuto diventare un centro covid, con 20 post tra terapia intensiva e sub intensiva. «Noi vogliamo che la struttura sia attivata in tempi celeri», aveva detto qualche giorno fa il sindaco Maurizio Dipietro.

«L'intervento dell’assessore alla Sanità, dopo anni di inerzia - afferma il presidente Gargaglione - ci dà la concreta speranza che l’imponente struttura possa essere completata ed utilizzata quale centro di riabilitazione multidisciplinare per la Sicilia. Il modello di gestione, in cui avrebbe un ruolo attivo il Comune e l’università Kore, con la facoltà di Medicina, potrebbe essere mutuato da altre analoghe esperienze, come, ad esempio, la Fondazione Giglio di Cefalù». ANSA

