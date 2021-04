Calascibetta, due milioni per la messa in sicurezza del costone

Finalmente gli xibetani in particolare le nuove generazioni potranno vedere la piazza San Pietro di Calascibetta nella sua interezza e bellezza. Infatti dalla struttura commissariale della Regione contro il dissesto idrogeologico è arrivata la notizia del finanziamento per poco meno di due milioni di euro per interventi di messa in sicurezza del costone di roccia sottostante.

La piazza vera perla del quartiere normanno del paese infatti in parte è interdetta alle persone ed al traffico da oltre 40 anni per motivi precauzionali. Ma adesso grazie a questo intervento gli spazi inagibili saranno recuperati e restituiti alla cittadinanza e ai turisti.

