Troina, giovane scivola dalla Rocca San Pantheon: ferito e trasportato in ospedale

Paura ieri nell'Ennese per un incidente che si sarebbe potuto rivelare ancora più grave. Un giovane è scivolato lungo il costone della Rocca San Pantheon, alla periferia del paese di Troina.

È intervenuto il Soccorso alpino e speleologico siciliano, allertato dalla Centrale operativa del 118, con due squadre, provenienti da Bronte e Linguaglossa.

Il ragazzo è stato trasportato alla base della rocca dove è stato stabilizzato, in attesa dell’arrivo dell’Elisoccorso, proveniente da Caltanissetta, per essere trasportato in volo notturno all’ospedale Cannizzaro di Catania. Presenti sul posto i carabinieri e le squadre dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Troina.

