Asp di Enna, eseguito intervento innovativo nella Terapia del dolore

Eseguito presso l’ospedale "Umberto I" di Enna un intervento innovativo per il trattamento del dolore cronico, reso possibile grazie al sistema StimRouter che è costituito da un elettrocatetere totalmente impiantabile che viene posizionato per via percutanea in corrispondenza del nervo periferico target.

La novità importante sta nel fatto che questo tipo di dispositivo non necessita di uno stimolatore di impulsi totalmente impiantato. È sufficiente associare all’elettrocatetere un Trasmettitore di Impulsi (EPT) esterno, che viene posizionato sulla cute, in corrispondenza della parte terminale dell’elettrocatetere impiantato, in modo tale che una parte della corrente viene assorbita dall’elettrodo e poi trasmessa per induzione elettromagnetica al sito nervoso target della stimolazione.

"Numerosi studi hanno dimostrato che la stimolazione elettrica attraverso dispositivi impiantabili risulta una metodica efficace nella riduzione del dolore in diversi distretti anatomici - spiega Ezio De Rose, Direttore facente funzione di Anestesia e Rianimazione e responsabile dell'Unità Operativa di Terapia del dolore -. Per il trattamento del dolore cronico neuropatico periferico è stato recentemente introdotto sul mercato un dispositivo innovativo caratterizzato dall'impianto di un elettrocatetere vicino il nervo periferico, precedentemente individuato ecograficamente".

