"Porta il tuo tavolo in piazza! Lo scoprifuoco" è lo slogan della manifestazione organizzata dai ristoratori in programma domani a Enna. L'appuntamento è alle 22.01, un minuto dopo l'inizio del coprifuoco per il Covid.

Si tratta di una "protesta pacifica contro il coprifuoco, mai più chiusure, non lasciateci soli" si legge nel manifesto dell'iniziativa.

