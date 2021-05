E’ stata annullata, per motivi di sicurezza, la manifestazione «Porta il tuo tavolo in piazza! Lo scoprifuoco» che era stata organizzata dai ristoratori per stasera a Enna.

L’appuntamento era alle 22.01, un minuto dopo l'inizio del coprifuoco per il Covid. La «protesta pacifica contro il coprifuoco, mai più chiusure, non lasciateci soli», spiegano i promotori, è stata «annullata per motivi di sicurezza».

