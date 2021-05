Vaccini, somministrate ieri 1.089 dosi nei centri dell'Asp di Enna

Grande successo della campagna vaccinale "Porte Aperte". Ieri, seconda giornata, nei centri vaccinali dell'Asp di Enna sono state somministrate 1.089 dosi di vaccino. Sono in totale 53.699 le inoculazioni fatte dal 31 dicembre scorso. Ne dà notizia in una nota l'Asp di Enna.

Le dosi Pfizer somministrate sono in totale 41.083, 9.016 le dosi AstraZeneca e 3.600 Moderna. Le prime ammontano a 36.636 (68,22% del totale); il 31,78% è riferito alla somministrazione di prima e seconda dose per un totale di 17.063 dosi. Nel centro vaccinale dell'Umberto I di Enna, i vaccini somministrati sono stati 31.602; a Nicosia 8.891, a Piazza Armerina 8.513, a Leonforte 2.395 e a Troina 2.298. Sul totale delle somministrazioni effettuate, i cittadini della provincia di Enna appartenenti alle classi di età superiori a 60 anni in che hanno ricevuto almeno una dose sono 21.992 (il 42% del totale somministrato); il personale sanitario vaccinato ammonta a 7.010 unità (13%) e i soggetti vulnerabili per patologia vaccinati sono 13.051 (il 24% del totale che ha ricevuto almeno una dose).

La campagna vaccinale 'Porte Aperte' proseguirà anche nei prossimi giorni per i cittadini che rientrano nei target finora individuati: potranno ricevere direttamente il vaccino tutti i cittadini con più 60 anni (classe 1961 compresa) ed i soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria a 'elevata fragilità' (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale).

