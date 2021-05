Dodicenne accoltellata a scuola da un'alunna psicolabile a Enna: aveva portato l'arma da casa

Tragedia sfiorata in una scuola di Enna: una dodicenne è stata ferita con un coltello nel bagno dell'istituto scolastico e medicata al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. La 12enne, allieva di una scuola media di Enna, è stata aggredita da una compagna che, come riporta l'Agi, per i problemi psichici dai quali è affetta, è seguita da un insegnante di sostegno.

La ragazza, che ha 14 anni, aveva portata da casa il coltello da cucina con il quale ha ferito al volto, alle braccia, alle mani e a un orecchio la compagna. La dodicenne, dopo la violenta colluttazione, è riuscita a divincolarsi e ha raggiunto il corridoio dove è stata soccorsa.

"Poteva capitare a qualsiasi ragazzino - ha detto la madre della giovane ferita - ed è grave che avesse portato un coltello da cucina proprio con l’intento di fare male a qualcuno". La quattordicenne, che è stata allontanata dalla scuola, avrebbe spiegato che il suo intento era proprio ferire qualcuno. Il dirigente scolastico ha informato la magistratura dell’aggressione.

© Riproduzione riservata