Covid, nuovo punto tamponi per privati all'ex ospedale "Umberto I" di Enna

Un nuovo punto tamponi nella parte alta di Enna. L'Asp locale eseguirà test per la rilevazione del SARS-CoV2 tramite tamponi antigenici e molecolari su richiesta di utenti privati nell’area dedicata ai tamponi presso l’ex Ospedale Umberto I, in via Trieste nella parte alta della città, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il centro di via Trieste si aggiunge al punto di prelievo per i tamponi istituito presso il laboratorio di Biologia Molecolare dell’Ospedale Chiello di Piazza Armerina.

Prima di accedere all'area dedicata è necessario pagare il ticket al Cup, da lunedì a venerdì. Il costo è di 15,00 euro per i tamponi antigenici, cosiddetti rapidi, e 45,00 euro per molecolari. Per questi ultimi bisogna presentarti non oltre le ore 9 del mattino. Superato tale orario, il test non sarà eseguito. Nei giorni di sabato e domenica invece, si potrà pagare il ticket direttamente nella nuova area dedicata ai tamponi.

Questi tamponi a pagamento saranno eseguiti a pazienti asintomatici: per i cittadini che mostrano o dichiarano qualcuno dei sintomi propri del COVID-19 saranno applicate le procedure previste (comunicazione all’U.S.C.A., ecc).

